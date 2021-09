Pogoda na jutro - środa 29.09. Zrobi się chłodno, miejscami może popadać i silnie wiać

Pogoda na jutro, czyli środę 29.09, upłynie pod znakiem chmur. Miejscami prognozowane są opady deszczu. Zrobi się chłodno - termometry wskażą od 12 do 18 stopni Celsjusza. Uczucie chłodu spotęgują silniejsze porywy wiatru.

Pogoda na noc: na zachodzie pochmurno i deszczowo. Lokalnie możliwe są mgły. W pozostałej części kraju wystąpi zmienne zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej i 13 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni wiatr, słabo i umiarkowanie.

Pogoda na środę 29.09

Pogoda na jutro: na zachodzie pochmurno z opadami deszczu o sumie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym regionem należy spodziewać się zmiennego zachmurzenia. Temperatura maksymalna sięgnie od 12 st. C na Podlasiu do 18 st. C w Małopolsce. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, a okresami w porywach będzie osiągał do 40-60 kilometrów na godzinę.