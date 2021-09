Pogoda na jutro - środa 22 września. Pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami popada deszcz

Pogoda na noc 21/22.09

W nocy początkowo na północnym zachodzie, na następnie w całym pasie zachodnim i miejscami w centrum, będzie pochmurno z opadami deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie pojawią się mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - środa 22.09

Środa przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południu i lokalnie w centrum kraju prognozuje się opady deszczu o sumie 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.