Pogoda na jutro: sobota z opadami deszczu w całym kraju

Pogoda na noc: zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na Śląsku , w województwach północnych i wschodnich pojawią się opady deszczu o sumie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej i 8 st. C na Dolnym Śląsku do 12 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunków zmieniających się.

Pogoda na sobotę 28.08

Pogoda na jutro: czeka nas duże zachmurzenie, choć jest szansa na przejaśnienia. Wystąpią opady deszczu, ale będą przelotne, do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Ziemi Lubuskiej, przez 17 st. C na Dolnym Śląsku i Podlasiu, do 21 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr będzie na ogół słaby. Powieje ze zmieniających się kierunków, z przewagą zachodniego.