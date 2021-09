Pogoda na jutro: sobota będzie pogodna, na termometrach do 21 stopni

Prognoza na noc 03/04.09

Pogoda na noc: zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie na wschodzie i południu kraju przejściowo duże. Miejscami na krańcach wschodnich Polski możliwy jest słaby deszcz. Na zachodzie i południowym zachodzie możliwe są zamglenia, a lokalnie mgły. Termometry pokażą minimalnie od 4-6 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach i Podlasiu, przez 8-10 st. C na Ziemi Łódzkiej, do 10-12 st. C na południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni, jedynie na zachodzie - słaby, zmienny.

Pogoda na sobotę 04.09

Pogoda na sobotę 04.09: zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do dwóch litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 15-16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16-18 st. C w centrum i na wschodzie kraju, do 20-21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr.