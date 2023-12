Pogoda na jutro - sobota 23.12. Zawieje śnieżne i oblodzone nawierzchnie w nocy i w dzień

Pogoda na noc

Na północy i wschodzie Polski noc zapowiada się pochmurno z opadami śniegu do 2-5 centymetrów. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z licznymi rozpogodzeniami. Lokalnie, zwłaszcza w pierwszej części nocy, może tam przelotnie poprószyć śnieg. Termometry wskażą od -2 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum kraju do 0 st. C w regionach zachodnich. Północno-zachodni wiatr początkowo będzie dość silny i porywisty, rozwijając w porywach prędkość maksymalną 60-80 kilometrów na godzinę, ale w ciągu nocy zacznie słabnąć. Zapanują trudne warunki drogowe - w wielu miejscach spodziewane są zawieje śnieżne, lokalnie drogi będą oblodzone.

Pogoda na jutro - sobota 23.12

W sobotę niebo nad Polską będzie zachmurzone w zmiennym stopniu. Lokalnie mogą pojawić się z przelotne opady śniegu, w regionach zachodnich również deszczu ze śniegiem, o zmiennym stopniu intensywności. Spadnie 2-5 cm śniegu, ale miejscami opady sięgną nawet 10 cm. Na północnym wschodzie i południowym zachodzie Polski będzie przeważnie pochmurno. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z północnego zachodu powieje dość silny, porywisty wiatr, sięgający 50-70 km/h, lokalnie nawet do 80 km/h. Warunki na drogach pozostaną trudne.