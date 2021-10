Pogoda na jutro - sobota 23.10. Silny wiatr, w niektórych regionach spadnie deszcz, zimno

Pogoda na jutro. W sobotę jeszcze będzie silnie wiać, porywy mogą dochodzić do 60 kilometrów na godzinę. W części kraju spadnie deszcz. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Nocą w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej będzie pogodnie. Poza tym czeka nas zmienne zachmurzenie z opadami deszczu o sumie do 5 litrów na metr kwadratowy. W górach powyżej 1200 metrów nad poziomem morza pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, powieje z kierunku zachodniego. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na sobotę 23.10

Sobota w zachodnich regionach okaże się pogodna. Na pozostałym obszarze kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami, ale należy spodziewać się również opadów deszczu, miejscami do 3 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzając się do 40-60 km/h.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę 23.10

Wilgotność powietrza w ciągu dnia w większości kraju osiągnie 70-80 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują zimno, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1005 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie zmienne i przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 6 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie zmienne i opady deszczu. Termometry pokażą do 10 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 993 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Temperatura spadnie w najchłodniejszych chwilach do 5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie zmienne, przelotne opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie zmienne i opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60km/h, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1008 hPa.

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl