Pogoda na jutro - sobota 02.10. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach do 20 stopni

Pogoda na jutro: mgły, które wystąpią nocą, utrzymają się miejscami do godzin porannych w sobotę. W ciągu dnia na obszarze całej Polski można liczyć na pogodną aurę. Termometry wskażą maksymalnie od 13 do 20 stopni Celsjusza.

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, jedynie we wschodniej części kraju duże. Miejscami pojawią się mgły i zamglenia, szczególnie na południu i północnym wschodzie. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby, jedynie w Sudetach umiarkowany i okresami dość silny, w porywach osiągając prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.