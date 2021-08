Pogoda na jutro: poniedziałek z intensywnymi opadami deszczu

Pogoda na noc z niedzieli na poniedziałek 29/30.08

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na północy i zachodzie kraju pojawią się opady deszczu o sumie do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Od południa w głąb kraju będzie postępować kolejna strefa opadów do 15 l/mkw. Tylko na Podlasiu będzie na ogół sucho. Miejscami możliwe są mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany.