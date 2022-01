Pogoda na jutro - poniedziałek 3.01. Pojawią się opady deszczu i silne porywy wiatru

Pogoda na noc: na ogół pochmurno z opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Nie powinno padać jedynie na południowym wschodzie. Temperatura minimalna wyniesie od 3 st. C Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 50-90 kilometrów na godzinę.