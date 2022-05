Pogoda na jutro - poniedziałek 30.05. Spadnie dużo deszczu, zagrzmi w wielu regionach

Pogoda na jutro. Poniedziałek zapowiada się deszczowo i burzowo. Najbardziej intensywne opady prognozowane są dla wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Nadal będzie chłodno. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wszędzie wskażą poniżej 20 stopni Celsjusza.

W nocy na południu i południowym wschodzie kraju wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu rzędu 15-30 litrów wody na metr kwadratowy, szczególnie intensywnymi w górach. Poza tym będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw., a na zachodzie kraju na ogół bez opadów.

Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc 29/30.05 tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek

Dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju wystąpią opady deszczu do 10-30 l/mkw, lokalnie wystąpią także burze z opadami do 40 l/mkw. W pozostałych miejscach przelotnie popada, a w trakcie burz spadnie do 5-15 l/mkw.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Z kierunku zachodniego powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Podczas wyładowań atmosferycznych w porywach rozpędzi się do 80-90 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek 30.05 tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 70-90 procent, przy czym najwyższa będzie w północno-wschodnich regionach. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód i wilgoć. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeorologiczne w poniedziałek 30.05 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna, po północy wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1000 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w ciągu dnia powinni spodziewać się pochmurnej aury z opadami deszczu, przejściowo intensywnymi, możliwa jest również burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny, w burzy silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 997 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 7 st. C. Wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Za dnia w Gdańsku, Sopocie i Gdyni również aura będzie pochmurna z opadami deszczu, które przejściowo okażą się intensywne. Może wystąpić burza. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w burzy silny. Ciśnienie w południe spadnie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr południowo wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami, pojawią się przelotne opady deszczu, możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny, w burzy silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie z przejaśnieniami, możliwe są także przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 8 st. C. Wiatr południowo wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W ciągu dnia mieszkańcy Wrocławia powinni spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami i przelotnych opadów deszczu, może pojawić się również burza. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny, w burzy silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc zapowiada się pochmurno z opadami deszczu, przejściowo intensywnymi. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Dzień w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Pojawią się także przelotne opady deszczu, możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny, w burzy silny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 983 hPa.

