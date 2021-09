Pogoda na jutro - poniedziałek 27.09 przyniesie miejscami przelotny deszcz i burze

Pogoda na noc 26/27.09

W nocy z niedzieli na poniedziałek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Miejscami, a szczególnie na wschodzie kraju, będzie mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek 27.09

Poniedziałek przyniesie pogodną aurę, tylko na zachodzie prognozuje się wzrost zachmurzenia do dużego. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej oraz w Sudetach wystąpią przelotne opady deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Pod wieczór możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni i wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.