Pogoda na jutro - poniedziałek 20 września. Pochmurno, możliwe przejaśnienia. Miejscami tylko 8 stopni

W nocy z niedzieli na poniedziałek na krańcach wschodnich będzie pochmurno i wystąpią opady deszczu. Pozostałym regionom dopisze pogodna aura. Słaby deszcz możliwy jest na Pomorzu Zachodnim. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 s.t C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.

Pogoda na jutro - poniedziałek 20 września

Poniedziałek zapowiada się pochmurny z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotny deszcz możliwy jest miejscami w Wielkopolsce, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, z północy.