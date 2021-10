Pogoda na jutro - poniedziałek 04.10. Słonecznie i ciepło. Na termometrach do 23 stopni

Pogoda na noc z niedzieli na poniedziałek 03/04.10

W nocy będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w Małopolsce, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Wybrzeżu. Wiatr powieje z kierunku południowo-wschodniego, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

Pogoda na poniedziałek 04.10

Poniedziałek również upłynie pod znakiem pogodnej aury, tylko na zachodzie kraju i Pomorzu nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego. Na Nizinie Szczecińskiej niewykluczone, że słabo popada. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum, do 23 st. C w Małopolsce. Wiatr z kierunków południowych będzie wiać słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. W porywach na wschodzie osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.