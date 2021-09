Pogoda na jutro: poniedziałek będzie pogodny, do 23 stopni

Pogoda na noc

Pogoda na noc: pogodnie, choć lokalnie mogą wystąpić mgły i zamglenia. Termometry pokażą minimum od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słabo z północnego wschodu i wschodu.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 06.09

Pogoda na jutro: poniedziałek 06.09 zapowiada się pogodnie. W ciągu dnia na północy może pojawić się nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna sięgnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wschodni i południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.