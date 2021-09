Pogoda na jutro: piątek z temperaturą do 24 stopni

Pogoda na noc: będzie pogodnie, tylko na południowym wschodzie kraju początkowo pojawi się więcej chmur. Miejscami wystąpią mgły i zamglenia, szczególnie w zachodnich regionach. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo-wschodni, tylko na wschodzie zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na piątek 03.09

Pogoda na jutro: czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, jedynie na północnym wschodzie kraju będzie wzrastać do dużego i tam przelotnie popada do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku zachodniego powieje umiarkowany, okresami dość silny wiar. W porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.