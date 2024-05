Pogoda na jutro, czyli na piątek 31.05. W nocy pogoda w przeważającej części Polski się poprawi - tylko lokalnie może popadać lub zagrzmieć. W dzień na terenie całego kraju czeka nas jednak kolejna dawka burz z gradem i ulewami. Termometry pokażą do 26 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

Na zachodzie i południu kraju noc będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Tylko miejscami wystąpią przelotne opady do 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy i zanikające burze. Poza tym będzie pogodnie, tylko nad ranem lokalnie mogą snuć się mgły. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, poprzez 13 st. C w centrum kraju do 15 st. C na Mazowszu i Kaszubach. Powieje południowo-wschodni i wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Pogoda na jutro - piątek 31.05

W piątek w Polsce spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 5-20 l/mkw. Lokalnie mogą wystąpić burze z gradem i ulewami do 30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 25 st. C w centrum kraju do 26 st. C na Mazowszu, Warmii i Podlasiu. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do ponad 80 procent. W całym kraju będzie ciepło i parno. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Barometry pokażą o północy 995 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Niewykluczone będą przelotne opady deszczu i pojedyncze burze z gradem. Termometry pokażą 26 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie chwilami silniejszy. W południe ciśnienie osiągnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna noc z rozpogodzeniami i przelotnym deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr ze wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Na barometrach o północy zobaczymy 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Piątek upłynie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pod znakiem chmur, przelotnego deszczu i możliwych burz z gradem. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr powieje ze wschodu. Barometry w południe pokażą 1009 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie w nocy pochmurne. Wystąpią rozpogodzenia, ale i przelotne opady. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. O północy ciśnienie wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w piątek zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnym deszczem. Może zagrzmieć i spaść grad. Temperatura wzrośnie do 26 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany, silny podczas burzy. W południe na barometrach zobaczymy 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc przyniesie we Wrocławiu pochmurną aurę i przelotny deszcz. Na termometrach minimalnie zobaczymy 13 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry o północy wskażą 991 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek zapowiada się pochmurno we Wrocławiu. Wystąpią opady deszczu i punktowe burze z gradem. Termometry wskażą do 24 st. C. Powieje wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, silny jedynie w burzach. W południe ciśnienie osiągnie 991 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami i przelotnym deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. O północy zobaczymy na barometrach 980 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Kraków powinien przygotować się na pochmurny piątek z przelotnym deszczem. W ciągu dnia może zagrzmieć i spaść grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w burzy silny. Barometry pokażą w południe 979 hPa.

