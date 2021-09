Pogoda na jutro - piątek 24 września. Silny wiatr, opady deszczu, do 17 stopni

Pogoda na jutro: nocą front atmosferyczny przyniesie opady deszczu niemal do całej Polski. Porywy wiatru mogą dochodzić miejscami nawet do 100 kilometrów na godzinę, za dnia siła wiatru nieco zelżeje. W piątek termometry wskażą maksymalnie do 17 stopni Celsjusza.

Noc upłynie z dużym zachmurzeniem, okresami będą pojawiać się opady deszczu rzędu 5-15 litrów wody na metr kwadratowy, najsilniejsze na północnym wschodzie kraju. Tylko na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku będzie na ogół sucho. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 12 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę, w północnych regionach początkowo możliwe są jednak porywy do 100 km/h.

Pogoda na jutro 24.09

W piątek będzie pochmurno, ale można spodziewać się większych przejaśnień. W północno-wschodniej i wschodniej części kraju okresami popada do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Z kierunku zachodniego i północno-zachodniego powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach, na wschodzie, wiatr rozpędzi się do 60-80 km/h.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek 24.09

Wilgotność powietrza w ciągu sięgnie 60-80 procent. Prawie w całej Polsce będzie odczuwalny chłód, a na północnym wschodzie także wilgoć. Tylko mieszkańcy Ziemi Lubuskiej i Dolnego śląska odczują komfort termiczny. W strefie frontu atmosferyczne, a więc głównie na wschodzie kraju warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, a poza tym będą neutralne.

Warunki biometeo w piątek

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 989 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silnym wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 993 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 11 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 70-90 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno. Temperatura spaddnie mimimalnie do 11 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr bęzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 985 hPa.

