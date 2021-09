Pogoda na jutro - piątek 17 września z przelotnym deszczem w niemal całym kraju

W nocy z czwartku na piątek przelotny deszcz wystąpi we wschodniej części kraju. Miejscami spadnie ponad 10 litrów wody na metr kwadratowy w czasie 12 godzin. W pozostałych regionach będzie pogodnie, choć miejscami możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - piątek 17 września

Piątek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Miejscami, w ciągu 12 godzin, spadnie do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Pomorzu do 20 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.