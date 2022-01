Pogoda na jutro - piątek 14.01. Wietrzny dzień, maksymalnie 8 stopni

Pogoda na noc

Pogoda na noc: pochmurno z przejaśnieniami na zachodzie. Na północnym wschodzie i krańcach wschodnich kraju pojawią się słabe opady deszczu i mżawki. Termometry pokażą minimum od 0 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu. Powieje zachodni, na północy również północno-zachodni, silny wiatr, który w porywach w głębi kraju będzie rozpędzał się do 70-90 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu, Pomorzu, Warmii, Mazurach możliwe są porywy do 110 km/h. Na Bałtyku pojawi się sztorm.