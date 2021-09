Pogoda na jutro - piątek 1.10 przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Do 19 stopni

W nocy będzie pochmurnie z rozpogodzeniami. Na krańcach wschodnich kraju popada słaby deszcz o sumie do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami pojawią się mgły i zamglenia, szczególnie na wschodzie Polski. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 4 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Wybrzeżu, Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany.