Pogoda na jutro - piątek 10 września. Na ogół słonecznie, miejscami burze

W nocy będzie na ogół pogodnie, lokalnie pojawią się mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopi Celsjusza na Podlasiu i Podkarpaciu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, na zachodzie chwilami będzie silniejszy.

Pogoda na piątek, 10 września

Piątek upłynie na ogół pod znakiem słonecznej aury, tylko na zachodzie wystąpi zachmurzenie małe wzrastające stopniowo do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Burze prognozowane są na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Gorzowskiej. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na wschodzie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, w burzach osiągnie prędkość do 80 kilometrów na godzinę.