Pogoda na jutro - piątek 08.12. W nocy nawet 10 stopni mrozu, dzień też będzie zimny

Pogoda na jutro. Piątek 08.12 zapowiada się pochmurno, ale synoptycy nigdzie nie przewidują opadów śniegu ani deszczu. Na termometrach będzie od -6 do 2 stopni Celsjusza.

Noc będzie pochmurna i mglista. Lokalnie może się nieco przejaśniać. Temperatura minimalna wyniesie od -10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami silniejszy, wschodni i południowo-wschodni.

Pogoda na piątek 08.12

Dzień przyniesie duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -6 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C. na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie, na Wybrzeżu okresami silniej.