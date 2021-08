Pogoda na jutro: niedziela z deszczem, miejscami zagrzmi

Pogoda na jutro: nad Polskę nadal napływa wilgotne powietrze, dlatego w niedzielę czeka nas dużo chmur z opadami deszczu. Miejscami możliwe są burze. Przeważnie wszędzie będzie kilkanaście stopni Celsjusza.

Pogoda na noc: w województwach północnych i południowo-wschodnich zachmurzenie będzie duże, pojawią się też opady deszczu o sumie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym czekają nas pogodne godziny, ale lokalnie wystąpią mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 9-10 stopni Celsjusza na Podlasiu do 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zmieniających się.

Pogoda na niedzielę 29.08

Pogoda na jutro: zachmurzenie będzie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Wystąpią opady deszczu rzędu 1-10 l/mkw. W Karkonoszach i na Śląsku pojawią się burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby, miejscami umiarkowany wiatr będzie przeważnie północno-wschodni.

Warunki biometeo w niedzielę 29.08

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wszędzie będzie wysoka, przekraczając 90 procent. Mieszkańcy wszystkich regionów odczują chłód. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1013 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1012 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 10 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 982 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie, miejscami mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże i deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 19 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie duże z opadami deszczu oraz burzami z sumą opadów do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 998 hPa.

