Pogoda na jutro - niedziela 26.09. Pochmurno z przejaśnieniami

Noc z soboty na niedzielę upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. W centrum popada słaby deszcz, lokalnie możliwe są mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby, wiatr ze zmiennych kierunków.

Pogoda na jutro - niedziela 26.09

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na ogół z południowego wschodu.