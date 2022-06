Pogoda na jutro - niedziela, 19.06. Nieznośny żar wleje się na dobre. W niedzielę nawet 37 stopni

Przed nami pogodna noc. Tylko na Pomorzu i Kujawach wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy oraz burze. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Pogoda na jutro - niedziela, 19.06

Niedziela upłynie pod znakiem pogodnej aury. Tylko na Wybrzeżu, Pomorzu, Ziemi Gorzowskiej, Kujawach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 5-20 l/mkw. oraz burzami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18-20 st. C nad morzem, 24 st. C na Kaszubach, przez 32 st. C w centrum kraju, do 35-37 st. C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach rozpędzi się do 80-100 kilometrów na godzinę.