Pogoda na jutro - niedziela 19 września w części kraju będzie pochmurna, popada deszcz. Miejscami tylko 8 stopni

Pogoda na noc 18/19.09

Pogoda na noc 18/19.09: w nocy na zachodzie i Pomorzu będzie pochmurno, ale możliwe są przejaśnienia. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże, na wschodzie i południowym wschodzie prognozowane są opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni Celsjusza na Warmii, przez 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Wybrzeżu. Wiatr powieje z północnego wschodu, okaże się słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. W porywach na północy może osiągnąć do 50-60 kilometrów na godzinę.