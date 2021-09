Pogoda na jutro: czwartek z większą ilością słońca, popada lokalnie

Pogoda na jutro: w prognozie pogody na czwartek jest mniej deszczu i więcej słońca. Termometry wskażą maksymalnie do 23 stopni Celsjusza. Pogoda korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc: zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na Warmii, Roztoczu i w Bieszczadach okresami zbierze się więcej chmur i słabo popada. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, północno-zachodni.

Pogoda na czwartek 02.09

Pogoda na jutro: można spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie pojawią się słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Podlasiu do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku północno-zachodniego powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.