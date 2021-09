Pogoda na jutro - czwartek 30.09. Kilka deszczowych regionów, będzie chłodno

Pogoda na jutro: w nocy padać będzie na zachodzie kraju, a za dnia deszczowa strefa powędruje na wschód. Termometry wskażą maksymalnie od 11 do 16 stopni Celsjusza.

Nocą zachodnia, a później także centralna część kraju znajdzie się pod wpływem płytkiej zatoki niżu znad Danii z frontem chłodnym. Wędrującemu w głąb kraju frontowi towarzyszyć będzie duże zachmurzenie z wąską strefą opadów, za którą zacznie napływać chłodniejsze powietrze z kierunku północno-zachodniego. W trakcie dnia strefa frontowa przesunie się nad wschodnie regiony, by późnym wieczorem opuścić granice Polski.

Pogoda na noc ze środy na czwartek 29/30.09

W nocy zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu przemieszczającymi się z zachodu na wschód kraju. Lokalnie na południu pojawią się mgły i zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr powieje z południowego wschodu, po przejściu strefy frontowej będzie skręcał na południowo-zachodni. Będzie słaby wzrastający do umiarkowanego na północnym zachodzie kraju.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na czwartek 30.09

Czwartek we wschodnich regionach okaże się pochmurny z opadami deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych miejscach zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Miejscami na Pomorzu Zachodnim słabo popada, do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Na wschodzie wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Poza tym powieje umiarkowanie, okresami silniej, z południowego zachodu i zachodu.

Prognoza pogody na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek 30.09

Wilgotność powietrza, im dalej na wschód, tym będzie wyższa. Mieszkańcy północno-wschodnich regionów odczują zimno, a pozostali - chłód. Warunki biometeorologiczne na krańcach wschodnich i północnych okażą się niekorzystne, a poza tym będą neutralne.

Warunki biometeo w czwartek

Pogoda na noc - Warszawa

Początkowo zachmurzenie duże, następnie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni i południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie początkowo stabilne, następnie zacznie rosnąć. O północy barometry wskażą 1010 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1012 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Temperatura spadnie minimalnie do 11 st. C. Wiatr będzie południowy umiarkowany. Ciśnienie stabilne, o północy osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie południowy skręcający na południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Częściowo słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie duże ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 10 st. C. Wiatr będzie południowy skręcający na zachodni, słaby. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Częściowo słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu w drugiej części nocy. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunków zmiennych z przewagą zachodniego. Nad ranem zamglenia, możliwa mgła. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu w godzinach przedpołudniowych. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 998 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl