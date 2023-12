Pogoda na jutro - czwartek 28.12. Mroźna noc w części kraju

Noc ze środy na czwartek w niektórych regionach przyniesie ujemną temperaturę, a w ciągu dnia termometry w części kraju wskażą nawet ponad 10 stopni Celsjusza. Lokalnie spadnie deszcz.

W nocy zachmurzenie będzie zmienne. Na Nizinie Szczecińskiej i w Kotlinie Gorzowskiej pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Roztoczu Lubelskim do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, lokalnie w porywach osiągający prędkość 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek 28.12

Dzień też upłynie ze zmiennym zachmurzeniem. Lokalnie słabo i przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami okaże się silniejszy, w porywach do 40-60 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza na przeważającym obszarze Polski sięgnie około 80 procent. Mieszkańcy całego kraju odczują chłód. Warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1017 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Czwartek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni przyniesie zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura spadnie minimalnie do 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad ranem silniejszy, południowy. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa w czwartek powinni spodziewać się zmiennego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 991 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc dla Poznania prognozowane jest zmienne zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie zmienne zachmurzenie. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, południowy. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w czwartek powinni spodziewać się zmiennego zachmurzenia. Około południa może słabo i przelotnie popadać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

