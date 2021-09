Pogoda na jutro - czwartek 16 września. Do Polski wkroczy front atmosferyczny. Przyniesie opady i burze

Pogoda na jutro, czyli czwartek 16.09, przyniesie zmianę w pogodzie. Zrobi się pochmurno, pojawią się opady deszczu, a lokalnie burze. Na termometrach zobaczymy od 16 do 24 stopni.

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem układu niżowego z centrum ulokowanym nad Danią oraz związanym z nim frontem atmosferycznym, przynoszącym opady deszczu i lokalnie burze. W ciągu nocy strefa frontowa obejmie północną i zachodnią część kraju, aby w ciągu dnia rozciągnąć się od Suwalszczyzny poprzez Polskę centralną, aż po Śląsk.

Pogoda na noc 15/16.09

Pogoda na noc 15/16.09: na zachodzie i północy kraju będzie pochmurnie z opadami deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy oraz burzami na Nizinie Szczecińskiej i części Ziemi Lubuskiej. Lokalnie możliwe są mgły i zamglenia. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni, słaby wiatr. W strefie frontowej będzie umiarkowany.

Pogoda na noc 15/16.09 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro, czwartek 16.09

Czwartek 16.09 przyniesie duże zachmurzenie, będzie pochmurno. Od centrum po wschód kraju będą postępować opady deszczu rzędu 5-15 l/mkw. Na południu niewykluczone są burze. Termometry pokażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunku południowo-wschodniego. Jednak po przejściu frontu zmieni swój kierunek na południowo-zachodni. Przeważnie powieje słabo i umiarkowanie. Większą prędkość, bo nawet do 80 kilometrów na godzinę, osiągnie w burzach.

Pogoda na czwartek 16.09

Warunki biometeo w czwartek

Na przeważającym obszarze Polski wilgotność będzie utrzymywać się w granicach 80 procent. W znacznej części kraju odczujemy komfort termiczny. Jedynie na południowym wschodzie ciepło, a chłód na krańcach północno-wschodnich. Przeważy biomet niekorzystny.

Warunki biometeo w czwartek 16.09

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodnie. Temperatura wyniesie minimalnie 14 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu po południu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, pod koniec dnia południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 999 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 14 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z opadami deszczu. Niewielkie rozpogodzenia pojawią się wieczorem. Temperatura wzrośnie do 19 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, umiarkowany, okresami dość silny. Barometry w południe pokażą 1010 hPa.

Warunki drogowe w czwartek 16.09

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach minimalnie 15 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby. Ciśnienie o północy sięgnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z opadami deszczu, okresowo możliwe są przejaśnienia. Niewykluczone słabe burze. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych. Będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie w południe dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach minimalnie 17 st. C. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno z opadami deszczu, okresowo jest szansa na przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pogodnie. Temperatura spadnie do 15 st. C. Wiatr powieje z kierunku północno-wschodniego, będzie słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i popołudniowymi burzami. Temperatura wzrośnie do 24 st. C. Z kierunków zmiennych powieje słaby wiatr, silny okaże się jedynie podczas burzy. Ciśnienie w południe wyniesie 983 hPa.

