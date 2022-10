Pogoda na jutro - czwartek, 13.10. Nocą temperatura spadnie lokalnie do zera, przy gruncie będzie jeszcze zimniej, w dzień do 19 stopni

Pogoda na noc 12/13.10

W nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Miejscami, szczególnie na południu, pojawią się gęste mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Śląsku i Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 7-10 st. C na Wybrzeżu. Przy gruncie termometry mogą pokazać -2 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby wiatr.