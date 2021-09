Pogoda na juro - środa, 15 września. W wielu regionach słonecznie. Burze możliwe lokalnie

Pogoda na noc 14/15.09: będzie pogodnie. Lokalnie pojawią się mgły i zamglenia. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni, słaby wiatr.

Prognoza pogody na środę 15.09

Pogoda na jutro, środę 15.09, zapowiada się następująco: będzie słonecznie, tylko na zachodzie możemy spodziewać się małego zachmurzenia, wzrastającego stopniowo do dużego. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej po południu spodziewane są przelotne opady deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami może powiać dość silnie, w burzach rozpędzając się do 80 kilometrów na godzinę.