Pogoda na dziś: wtorek z deszczem i burzami

Pogoda na dziś: zachmurzenie duże z przejaśnieniami jedynie na wschodzie kraju. Okresami będą występować opady deszczu rzędu 10-30 litrów na metr kwadratowy. W pasie od Śląska, przez Ziemię Łódzką i Wielkopolskę, po Mazowsze i Podlasie pojawią się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Pomorzu Zachodnim oraz Mazowszu i Podlasiu. Wiatr z kierunku północno-zachodniego, tylko na południowym wschodzie kraju południowo-zachodniego będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Kiedy zagrzmi, powieje silnie, porywy sięgną 80 kilometrów na godzinę.