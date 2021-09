Pogoda na dziś - wtorek 28.09. Deszcz w części kraju, maksymalnie 18 stopni

Pogoda na dziś - wtorek 28.09

We wtorek na zachodzie Polski zachmurzenie będzie duże i całkowite, pojawią się tam również słabe, lokalnie umiarkowane opady deszczu z przerwami, oraz przelotne opady o sumie do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie na Wybrzeżu może spaść jednak do 5-8 l/mkw. Dla pozostałych miejsc w kraju synoptycy nie przewidują opadów, będzie przeważać umiarkowane, miejscami małe zachmurzenie, szczególnie w centrum oraz w drugiej części dnia na południu. W ciągu dnia większej ilości chmur można spodziewać się na wschodzie.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12-13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez do 14-16 st. C w centrum, do 16-18 st. C na zachodzie. Wiatr słabo i umiarkowanie na zachodzie powieje z kierunku północno-zachodniego, a na wschodzie z południowego wschodu.