Pogoda na dziś - wtorek 09.11. Deszcz tylko miejscami, odczujemy chłód

We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie w południowo-wschodniej części kraju duże z zanikającymi opadami deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie północno-wschodni, skręcający od zachodu na południowy. Powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.