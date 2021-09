Pogoda na dziś: środa przyniesie deszcz w wielu regionach

Pogoda na dziś: we wschodniej połowie kraju wystąpią opady deszczu, w zachodnich regionach natomiast zrobi się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z kierunku północno-zachodniego będzie wiać słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. W strefie brzegowej w porywach rozpędzi się do ponad 60 kilometrów na godzinę.