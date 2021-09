Pogoda na dziś - środa 29.09. Miejscami przydadzą się parasole, może silniej wiać

Pogoda na dziś: w zachodnich regionach kraju będzie pochmurno. Pojawią się opady deszczu o sumie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałej części Polski wystąpi zmienne zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Podlasiu do 18 st. C w Małopolsce. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr, który okresami w porywach będzie rozpędzał się do 40-60 kilometrów na godzinę.