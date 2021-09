Pogoda na dziś - środa 22 września. Niebo zasnują chmury, na termometrach do 17 stopni

Pogoda na dziś upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie od 9 do 17 stopni Celsjusza. Miejscami popada deszcz.

Na środę synoptycy prognozują duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południu i lokalnie w centrum kraju spadnie deszcz o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.