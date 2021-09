Pogoda na dziś - środa, 15 września. Słonecznie w wielu miejscach. Lokalnie możliwe są burze

Pogoda na dziś, środę 15.09, przyniesie sporo słońca. Jedynie na zachodzie możemy spodziewać się małego zachmurzenia, wzrastającego stopniowo do dużego. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej po południu może popadać przelotny deszcz do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, możliwe są burze. Termometry pokażą od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami może powiać dość silnie, w burzach rozpędzając się do 80 kilometrów na godzinę.