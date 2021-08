Pogoda na dziś: sobota pochmurna i deszczowa

Pogoda na dziś zapowiada się deszczowo, choć opady powinny mieć przelotny charakter. Na termometrach będzie maksymalnie od 16 do 21 stopni Celsjusza. Biomet będzie niekorzystny.

Pogoda na dziś: zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się też przejaśnienia. Wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, przez 17 st. C na Dolnym Śląsku i Podlasiu, do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany. Powieje z kierunków zmieniających się, z przewagą zachodniego.