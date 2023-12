Pogoda na dziś - sobota 23.12. Wietrzny dzień z niekorzystnym biometem

Pogoda na dziś - sobota 23.12

Sobota przyniesie w kraju zmienne zachmurzenie. W niektórych regionach może przelotnie popadać śnieg, a w zachodniej Polsce także śnieg z deszczem. Opady będą miały zmienny stopień intensywności - przeważnie spadnie 2-5 centymetrów śniegu, ale lokalnie może napadać do 10 cm. Na termometrach zobaczymy od -1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-zachodni, dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę, a lokalnie nawet do 80 km/h. Warunki na drogach będą utrudnione przez zawieje śnieżne oraz lokalnie oblodzenie.