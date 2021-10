Pogoda na dziś - sobota 02.10. Dużo słońca. W niektórych regionach temperatura wzrośnie do 20 stopni

W sobotę będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Z kierunków południowych będzie wiać słaby i umiarkowany, tylko w górach miejscami dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 50-60 kilometrów na godzinę.