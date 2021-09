Pogoda na dziś - poniedziałek 27.09. Burze i przelotny deszcz w części kraju, do 24 stopni

Poniedziałek upłynie pod znakiem pogodnej aury, tylko na zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do dużego. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej oraz w Sudetach przelotnie popada deszcz o sumie pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Pod wieczór możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 19 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.