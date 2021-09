Pogoda na dziś: poniedziałek 13.09 pogodny, miejscami zagrzmi i popada

W poniedziałek wystąpi przelotny deszcz i burze na Podkarpaciu i w Małopolsce. Podczas wyładowań spadnie opad rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Podlasiu do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.