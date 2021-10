Pogoda na dziś - poniedziałek 04.10. Ciepło i dużo słońca. W części kraju wiatr będzie silniejszy

W poniedziałek czeka nas pogodna aura, jedynie w zachodnich regionach i na Pomorzu zachmurzenie wzrośnie do dużego. Na Nizinie Szczecińskiej może także słabo popadać. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23 st. C w Małopolsce. Z kierunków południowych wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. W porywach we wschodniej części kraju rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.