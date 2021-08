Pogoda na dziś: piątek z temperaturą od 16 do 20 stopni

Pogoda na dziś zapowiada się następująco: prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na zachodzie, południu i wschodzie kraju mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, przez 17 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Mazowszu, Podlasiu, Warmii, Kujawach i Kaszubach. Wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach powieje z prędkością do 80 kilometrów na godzinę.