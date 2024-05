Pogoda na dziś - piątek 31.05

Niebo nad Polską będzie w piątek zachmurzone w dużym i umiarkowanym stopniu. W ciągu dnia mogą wystąpić przelotne opady do 5-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, miejscami także burze z gradem i ulewami do 30 l/mkw. Termometry pokażą od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, poprzez 25 st. C w regionach centralnych do 26 st. C na Mazowszu, Warmii i Podlasiu. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, w burzach silny.