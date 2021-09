Pogoda na dziś - piątek 17 września. Przelotny deszcz i maksymalnie 20 stopni

Na piątek synoptycy prognozują pochmurną aurę z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Miejscami, w ciągu 12 godzin, spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.