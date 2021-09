Pogoda na dziś - piątek 10 września. Dużo słońca i maksymalnie 28 stopni

Pogoda w piątek przyniesie wielu regionom Polski słoneczną aurę, tylko na zachodzie wystąpi zachmurzenie małe wzrastające stopniowo do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Burze pojawią się na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Gorzowskiej. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny. W burzach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.