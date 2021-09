Pogoda na dziś: niedziela z temperaturą do 22 stopni

Pogoda na dziś: na niedzielę synoptycy nie zapowiadają opadów. Termometry wskażą maksymalnie do 22 stopni Celsjusza. Pogoda korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda na dziś: zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku północno-wschodniego.